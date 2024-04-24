Депутаты «Шор» подали иск в КС из-за недопуска в правительство

«Я хочу отметить, что депутаты партии “Шор”, депутаты парламента Республики Молдова уже подали иск в конституционный суд. Он сейчас на стадии рассмотрения. Ждем решения конституционного суда. Надеюсь, что решение будет законным, в пользу депутатов парламента и, конечно же, Гагаузской автономии. Потому что Майя Санду нарушает конституцию, нарушает закон об особом правовом статусе Гагаузии, не подписывая указ о моем назначении в правительство. Потому что башкан (глава Гагаузии — ред.) по праву должна являться членом правительства», — сказала она.