Лукашенко сказал, что с народом надо разговаривать, чтобы это не сделали другие

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь 24 апреля к делегатам Всебелорусского народного собрания, подчеркнул, что с народом надо разговаривать о целях и задачах Беларуси, чтобы это не сделали другие.
По словам президента, делегаты не только должны понимать, что в программных документах ВНС, касающихся экономики, безопасности страны, написано, но и уметь объяснить людям.
«И не просто объяснить, надо включить общество в политический дискус. Сегодня без этого нельзя. Не будем мы разговорить с нашими гражданами, с народом, о глобальных целях развития государства — за нас это сделают другие», — отметил Александр Лукашенко.