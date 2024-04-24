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Лукашенко сказал, что с народом надо разговаривать, чтобы это не сделали другие

Лукашенко подчеркнул важность включения общества в политический дискурс.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь 24 апреля к делегатам Всебелорусского народного собрания, подчеркнул, что с народом надо разговаривать о целях и задачах Беларуси, чтобы это не сделали другие.

По словам президента, делегаты не только должны понимать, что в программных документах ВНС, касающихся экономики, безопасности страны, написано, но и уметь объяснить людям.

«И не просто объяснить, надо включить общество в политический дискус. Сегодня без этого нельзя. Не будем мы разговорить с нашими гражданами, с народом, о глобальных целях развития государства — за нас это сделают другие», — отметил Александр Лукашенко.