Лукашенко сказал, что в Беларуси есть один путь к высоким должностям

— Мы усиливаем роль и статус власти народных представителей. И здесь важно сделать акцент на том, что мы в принципе не отделяем власть от народа. Первый президент, руководители всех уровней — выходцы из самых простых семей. В Беларуси есть только один путь к высоким должностям — через умение и желание честно работать на благо страны, — констатировал белорусский президент.