Лукашенко сказал, что в Беларуси есть один путь к высоким должностям

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в республике есть один путь к высоким должностям. Соответствующее заявления президент сделал в среду, 24 апреля 2024 года, выступая на VII Всебелорусском народном собрании в Минске, во Дворце Республики.
— Мы усиливаем роль и статус власти народных представителей. И здесь важно сделать акцент на том, что мы в принципе не отделяем власть от народа. Первый президент, руководители всех уровней — выходцы из самых простых семей. В Беларуси есть только один путь к высоким должностям — через умение и желание честно работать на благо страны, — констатировал белорусский президент.
Лукашенко напомнил, что в зале Дворца Республики у всех один статус — участников ВНС, делегатов и приглашенных.
— Этим достижением национальной демократии я горжусь больше всего. Без малого тридцать лет собрание во многом определяло государственный уклад Беларуси, — отметил Александр Лукашенко, добавив, что первое Всебелорусское народное собрание спасло республику.