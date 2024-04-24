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Сейчас время союза России и Белоруссии, заявил Лукашенко

МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Союзу России и Белоруссии удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах, заявил в среду, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

«Абсолютно уверен, что примером мирной и созидательной повестки станут проверенные годами наши союзнические отношения с Россией. Я бы даже сказал, что союзу Российской Федерации и Белоруссии удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах. И сейчас именно наше время. Сильные, суверенные государства — сильный союз», — заявил лидер Белоруссии.

В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

Лукашенко Александр