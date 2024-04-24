Сейчас время союза России и Белоруссии, заявил Лукашенко

«Абсолютно уверен, что примером мирной и созидательной повестки станут проверенные годами наши союзнические отношения с Россией. Я бы даже сказал, что союзу Российской Федерации и Белоруссии удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах. И сейчас именно наше время. Сильные, суверенные государства — сильный союз», — заявил лидер Белоруссии.