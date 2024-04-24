Лукашенко заявил, что Белоруссия будет наращивать боевую мощь

«По мере роста угроз будем принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. И обращаясь к ним, хотел бы попросить: вы не толкайте нас к асимметричным мерам. Мы должны быть сильными, чтобы никто не смел поставить нас на колени, чтобы нас как футбольный мяч больше не бросали от ворот до ворот», — заявил Лукашенко.