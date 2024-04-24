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Лукашенко заявил, что Белоруссия будет наращивать боевую мощь

МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет наращивать боевую мощь по мере роста угроз.

Источник: © РИА Новости

В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Как ожидается, ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

«По мере роста угроз будем принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. И обращаясь к ним, хотел бы попросить: вы не толкайте нас к асимметричным мерам. Мы должны быть сильными, чтобы никто не смел поставить нас на колени, чтобы нас как футбольный мяч больше не бросали от ворот до ворот», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что белорусы ни у кого не просят земли и ни у кого ничего не требуют. «Мы хотим жить на своей земле. Наш белорусский народ выстрадал это право, и мы его отжать никому не позволим», — сказал глава государства.

Лукашенко Александр