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Лукашенко оценил уровень жизни в Белоруссии

МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сильная экономика является следствием правильного геополитического выбора: белорусы никогда не жили так хорошо, как сейчас.

Источник: © РИА Новости

В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

«Мы нация сильная. Что должны делать, чтобы сохранить этот статус? Надо становиться еще сильнее. Во главе угла — сильная экономическая экономика, но и она — следствие правильного геополитического выбора», — заявил Лукашенко, выступая на заседании.

Он надеется, что белорусам в будущем не придется никогда сказать о нынешнем времени «как хорошо мы плохо жили», сравнивая его с очередной гуманитарной катастрофой.

«Давайте честно признаем, мы никогда еще не жили так хорошо, как сейчас», — добавил Лукашенко, признав, что может быть еще лучше.

Лукашенко Александр
экономика