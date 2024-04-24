Лукашенко оценил уровень жизни в Белоруссии

В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
«Мы нация сильная. Что должны делать, чтобы сохранить этот статус? Надо становиться еще сильнее. Во главе угла — сильная экономическая экономика, но и она — следствие правильного геополитического выбора», — заявил Лукашенко, выступая на заседании.
Он надеется, что белорусам в будущем не придется никогда сказать о нынешнем времени «как хорошо мы плохо жили», сравнивая его с очередной гуманитарной катастрофой.
«Давайте честно признаем, мы никогда еще не жили так хорошо, как сейчас», — добавил Лукашенко, признав, что может быть еще лучше.