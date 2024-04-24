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Текслер поздравил семью бойца СВО с рождением тройни

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил семью бойца СВО с рождением тройни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Глава региона приехал в роддом, где находится супруга участника с тремя новорожденными мальчиками. Алексей Текслер поздравил маму, а главным сюрпризом для нее стала встреча с супругом.

«Счастлив, что нашу идею поддержало Министерство обороны России, командование пошло на встречу. Александр оперативно получил отпуск и воссоединился с семьей. Впереди выписка новорожденных и обустройство быта. Три малыша это и огромное счастье, и большая ответственность», — отметил губернатор.

В семье также растет дочка Елизавета, которой сегодня исполняется три года. Губернатор передал для нее коляску с куклой.

«Обязательно будем помогать семье. У Александра в планах вернуться на гражданку, решим вопрос с трудоустройством. Да и в целом поддержим», — заключил Алексей Текслер.