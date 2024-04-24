Текслер поздравил семью бойца СВО с рождением тройни

«Счастлив, что нашу идею поддержало Министерство обороны России, командование пошло на встречу. Александр оперативно получил отпуск и воссоединился с семьей. Впереди выписка новорожденных и обустройство быта. Три малыша это и огромное счастье, и большая ответственность», — отметил губернатор.