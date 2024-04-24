Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ЕК сделала шокирующее заявление о Путине

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Победа России на Украине изменит ход истории Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европейском парламенте.

Источник: Reuters

«Победа [президента России Владимира — Прим.ред] Путина не только изменит карту мира <…>, она изменит ход истории Евросоюза. Наш союз больше никогда не сможет быть прежним», — сказала она.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

ЕС
Путин Владимир