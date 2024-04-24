Лукашенко оценил достижения Белоруссии в борьбе с преступностью

«В девяностые мы быстро и жестко разобрались с бандитизмом. Ждать не стали. Думаю, что уехавшие сегодня в прогрессивную Европу и Америку это достижение нашей безопасности оценивают по достоинству. Не только я, вы тоже знаете. Что там творится на улицах, мы видим. Мы же воспринимаем свою безопасность как данность», — заявил лидер Белоруссии.