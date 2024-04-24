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Лукашенко оценил достижения Белоруссии в борьбе с преступностью

МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Уехавшие из Белоруссии в прогрессивную Европу и США сегодня по достоинству смогут оценить достижения Минска в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности, сообщил в среду, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент Александр Лукашенко.

Источник: Reuters

«В девяностые мы быстро и жестко разобрались с бандитизмом. Ждать не стали. Думаю, что уехавшие сегодня в прогрессивную Европу и Америку это достижение нашей безопасности оценивают по достоинству. Не только я, вы тоже знаете. Что там творится на улицах, мы видим. Мы же воспринимаем свою безопасность как данность», — заявил лидер Белоруссии.

В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

Лукашенко Александр