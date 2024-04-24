Лукашенко прокомментировал полет первой белорусской женщины-космонавта

«Да, мы космическая держава, и это не афоризм. Полет Марины Василевской для Белоруссии не просто имидж, показушный полет. Это символический аккорд. Это вершина, к которой мы шли с советских времен», — сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Он подчеркнул, что уроженцы Белоруссии много и эффективно работали над космическими программами еще со временем начала освоения космоса.