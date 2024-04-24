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Лукашенко прокомментировал полет первой белорусской женщины-космонавта

МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Полет первой женщины-космонавта из Белоруссии Марины Василевской — это не просто имиджевое достижение, а свидетельство развития страны в космической сфере, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Источник: Reuters

«Да, мы космическая держава, и это не афоризм. Полет Марины Василевской для Белоруссии не просто имидж, показушный полет. Это символический аккорд. Это вершина, к которой мы шли с советских времен», — сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Он подчеркнул, что уроженцы Белоруссии много и эффективно работали над космическими программами еще со временем начала освоения космоса.

В Минске 24 апреля проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

Лукашенко Александр
космос