Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко

«Схемы госпереворотов не менялись десятилетиями. Даже не потрудились адаптировать под национальную специфику страны. Понять, кто мы, а кто же они там, где они попытались совершить так называемую “цветную” революцию. Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу, провалилась именно у нас в Белоруссии. Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений», — сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).