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Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко

МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Планы цветной революции в Белоруссии провалились, так как не было социальных причин для мятежа и революционных настроений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

«Схемы госпереворотов не менялись десятилетиями. Даже не потрудились адаптировать под национальную специфику страны. Понять, кто мы, а кто же они там, где они попытались совершить так называемую “цветную” революцию. Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу, провалилась именно у нас в Белоруссии. Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений», — сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

В Минске в среду проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

Лукашенко Александр