В Минском районе изменятся границы трех населенных пунктов

Документом предусмотрено присоединение земельных участков площадью: 20,3962 га к агрогородку Колодищи Колодищанского сельсовета; 183,5025 га к деревне Околица Острошицко-Городокского сельсовета; 0,1788 га к деревне Ельница Новодворского сельсовета.
Как сообщили в Совете депутатов, изменение границ указанных населенных пунктов необходимо для включения в их черту строящихся жилых домов.
Правовой акт принят в соответствии с законом от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Беларуси».
Решение вступает в силу после его официального опубликования.