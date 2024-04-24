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В Минском районе изменятся границы трех населенных пунктов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским районным Советом депутатов 12 апреля принято решение № 10 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Минского района». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Источник: БелТА

Документом предусмотрено присоединение земельных участков площадью: 20,3962 га к агрогородку Колодищи Колодищанского сельсовета; 183,5025 га к деревне Околица Острошицко-Городокского сельсовета; 0,1788 га к деревне Ельница Новодворского сельсовета.

Как сообщили в Совете депутатов, изменение границ указанных населенных пунктов необходимо для включения в их черту строящихся жилых домов.

Правовой акт принят в соответствии с законом от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Беларуси».

Решение вступает в силу после его официального опубликования.