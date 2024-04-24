Лукашенко сказал про доступность медицинских услуг для белорусов

Он отметил, что если еще десять лет назад пересадка органов в Беларуси была историческим событием, то сейчас широко распространено бесплатное для белорусов медицинское вмешательство. По его словам, более полутысячи указанных операций проводится каждый год и не только в Минске, но и в областных центрах.