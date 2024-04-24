В Минэнерго сообщили, когда решатся проблемы с поставками электроэнергии и природного газа

«Предстоит еще много работы. Повышение цен не значит, что мы моментально поставим потребителям качественную, бесперебойную, стабильную электроэнергию. Мы за год выполнили 18−20% работы, впереди у нас еще как минимум 3−4 года работы. Надеемся, что к 2027−2030 годам проблем с поставками электроэнергии и природного газа не возникнет», — рассказал он.