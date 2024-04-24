В Минэнерго сообщили, когда решатся проблемы с поставками электроэнергии и природного газа

На пресс-конференции 22 апреля глава пресс-службы Министерства энергетики Хасан Тошходжаев отметил, что в прошлом году на отрасль было выделено 14,5 триллиона сумов. На эти средства провели ремонт и строительство подстанций, ремонт трансформаторов, запуск новых генераций. При этом, по его словам, сегодня около 40% электроэнергетической системы остается изношенной.
«Предстоит еще много работы. Повышение цен не значит, что мы моментально поставим потребителям качественную, бесперебойную, стабильную электроэнергию. Мы за год выполнили 18−20% работы, впереди у нас еще как минимум 3−4 года работы. Надеемся, что к 2027−2030 годам проблем с поставками электроэнергии и природного газа не возникнет», — рассказал он.
Тошходжаев также сообщил, что за прошедший осенне-зимний период количество аварийных отключений уменьшилось в 6,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
В то же время телеканал «Узбекистан-24» рассказал о мерах по дальнейшему развитию гидроэнергетики до 2030 года. За прошедший год освоено 822 миллиона долларов инвестиций, сообщил заместитель председателя «Узбекгидроэнерго» Фаррух Нуруллаев.
На эти средства введены в эксплуатацию 26 объектов генерирующих мощностей. Общая мощность гидроэнергетики страны увеличилась за последние 6 лет на 400 МВт. К указанному времени выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях достигнет 5 ГВт.