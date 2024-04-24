Страны бывшего СССР ошибочно считают, что Запад их не обманет, заявил Шор

«Постсоветские страны считают многие: “Со мной так не поступят”. Почему? Потому что им так обещали. “Вот я точно не буду, извиняюсь за выражение, лохом, которого так обманут”. Все будут. Они (Запад) уже доказали на всех примерах: для них мы — это другая сторона мира. Их задача — нас обезвредить, погладить и потом закинуть в клетку», — сказал Шор на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».