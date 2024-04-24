Гуцул: Гагаузия видит будущее Молдовы в ЕАЭС

Оппозиция в Молдове с весны 2022 года проводит акции протеста, настаивая на отставке кабинета министров и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергетике. В результате в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители ряда других политических формирований, включая Партию социалистов, партий «Шанс» и «Возрождение», регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями.