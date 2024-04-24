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Гуцул: Гагаузия видит будущее Молдовы в ЕАЭС

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Гагаузия видит будущее Молдовы в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов и уважения, заявила глава автономии Евгения Гуцул.

Источник: © РИА Новости

«Видим свое будущее именно здесь, в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, взаимного уважения и поддержки».

сказала она в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия Cегодня».

По ее словам, важно, что в ЕАЭС отношения между странами выстраиваются «не под диктатом иностранной бюрократии».

Она также отметила, что скоро возвращается в Молдову и не знает, чего ожидать от кишиневских властей.

«Хотела бы отметить то давление, какое сейчас идет на Гагаузскую автономию, такого никогда не было».

заключила Гуцул.

Учредительный съезд блока «Победа — Виктория» состоялся в Москве в воскресенье, 21 апреля. Новая политическая сила объединила партии «Шор», «Виктория», «Шанс», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы» и «Возрождение». Исполком блока возглавил бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор. Позже и.о. генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну заявил СМИ, что в создании этого блока выявлены предпосылки государственной измены.

Оппозиция в Молдове с весны 2022 года проводит акции протеста, настаивая на отставке кабинета министров и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергетике. В результате в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители ряда других политических формирований, включая Партию социалистов, партий «Шанс» и «Возрождение», регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями.

Гагаузия — автономия, расположенная на юге Молдовы, которая выступает за сближение с РФ, тогда как официальный Кишинев придерживается курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии состоялся референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдовы. Тогда более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

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