В Дохе прошли первые очные переговоры России и Украины по возвращению детей

В январе уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с начала боевых действий на Украину вернулись 517 детей и 2828 взрослых. В декабре 2023 года Мария Львова-Белова говорила, что все дети, которые осенью 2022-го оказались отрезаны от близких из-за изменившейся линии фронта, вернулись в семьи. В последний раз о передаче детей украинским семьям российский омбудсмен сообщала 21 марта 2024 года. Тогда Украине были переданы пять детей, России — один ребенок.