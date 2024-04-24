В Дохе прошли первые очные переговоры России и Украины по возвращению детей

«Впервые в очном формате провели переговоры с украинской стороной, и в результате переговоров зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России», — рассказала госпожа Львова-Белова (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что катарская сторона зафиксировала эти списки, но в случае изменения ситуации российская сторона будет реагировать.
По словам омбудсмена, информация о том, что в России находятся 19,5 тыс. украинских детей — фейк. Она указала, что эти сведения появились в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта. Данные о 19,5 тыс. детей, находящихся на российской территории, в марте 2023-го представило Национальное информационное бюро при Минреинтеграции Украины.
В январе уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с начала боевых действий на Украину вернулись 517 детей и 2828 взрослых. В декабре 2023 года Мария Львова-Белова говорила, что все дети, которые осенью 2022-го оказались отрезаны от близких из-за изменившейся линии фронта, вернулись в семьи. В последний раз о передаче детей украинским семьям российский омбудсмен сообщала 21 марта 2024 года. Тогда Украине были переданы пять детей, России — один ребенок.
Украинские власти обвиняют Россию в депортации детей с занятых после ввода войск территорий. Российские власти утверждают, что детей не депортировали, а эвакуировали из-за угрожающей им опасности. В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина, назвав их «предположительно ответственными за военные преступления, связанные с незаконной депортацией детей» с Украины. Россия не признает юрисдикцию суда.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».