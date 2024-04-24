В МИД Молдавии прошли обыски

«В настоящий момент в структурах МИД проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм. Мы сообщим подробности, когда это позволит расследование», — отмечается в публикации на странице прокуратуры в сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).