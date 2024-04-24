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В МИД Молдавии прошли обыски

КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. В министерстве иностранных дел Молдавии проходят обыски, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Источник: Reuters

Ранее в среду Teleram-каналы молдавских СМИ, среди которых Ziarul de Garda, Noi, «Молдавская политика», опубликовали информацию, согласно которой глава консульского управления МИД Молдавии Василе Миркош был задержан после обысков в его рабочем кабинете, позже он якобы был помещен под домашний арест. По данным ресурсов, чиновника обвиняют в подделке документов.

«В настоящий момент в структурах МИД проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм. Мы сообщим подробности, когда это позволит расследование», — отмечается в публикации на странице прокуратуры в сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Кишиневские СМИ, в том числе издание Ziarul de Garda, сообщают, что Миркош ранее работал советником в посольстве Молдавии в Германии, а также начальником отдела департамента многостороннего сотрудничества МИД Молдавии.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.