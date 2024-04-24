Василий Голубев отчитал строителей за недостроенные соцобъекты

Об этом сообщает сайт донского правительства.
«Возьмите проект и задайте вопрос: почему он не сделан? Нужно двигаться, искать решения, взаимодействовать с муниципалитетами», — приводит источник слова главы региона, обращенные к минстрою области.
Василий Голубев дал поручение ежегодно до 1 августа формировать приоритетный перечень строительных проектов социальных объектов. Теперь делать это должны все муниципалитеты, а не только шесть, как было ранее.
Фото: donland.ru.
Инициативы о строительстве школ, детсадов, поликлиник и других соцобъектов, которые выдвинут территории, будут направляться в том числе в организацию «Ростовоблстройзаказчик». После проверки документов может выдаваться поручение о реализации проекта. Для включения в бюджет на трехлетний период уже было рассмотрено 97 инициатив. Положительные заключения получены по 37.
«До 1 августа ежегодно необходимо формировать перечень приоритетных проектов капстроительства местного значения. Возможно, финансирование возведения этих объектов будет заложено в областном бюджете на следующую трехлетку», — цитирует портал слова главы региона.