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Василий Голубев отчитал строителей за недостроенные соцобъекты

Ростовская область, 24 апреля 2024. DON24.RU. Сегодня на расширенном заседании Правительства Ростовской области губернатор Василий Голубев отчитал строителей за недостроенные социальные объекты. Он подчеркнул, что недопустимо оставлять проект незавершенным и приступать к следующему.

Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области

Об этом сообщает сайт донского правительства.

«Возьмите проект и задайте вопрос: почему он не сделан? Нужно двигаться, искать решения, взаимодействовать с муниципалитетами», — приводит источник слова главы региона, обращенные к минстрою области.

Василий Голубев дал поручение ежегодно до 1 августа формировать приоритетный перечень строительных проектов социальных объектов. Теперь делать это должны все муниципалитеты, а не только шесть, как было ранее.

Фото: donland.ru.

Инициативы о строительстве школ, детсадов, поликлиник и других соцобъектов, которые выдвинут территории, будут направляться в том числе в организацию «Ростовоблстройзаказчик». После проверки документов может выдаваться поручение о реализации проекта. Для включения в бюджет на трехлетний период уже было рассмотрено 97 инициатив. Положительные заключения получены по 37.

«До 1 августа ежегодно необходимо формировать перечень приоритетных проектов капстроительства местного значения. Возможно, финансирование возведения этих объектов будет заложено в областном бюджете на следующую трехлетку», — цитирует портал слова главы региона.