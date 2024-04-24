Василий Голубев отчитал строителей за недостроенные соцобъекты

Инициативы о строительстве школ, детсадов, поликлиник и других соцобъектов, которые выдвинут территории, будут направляться в том числе в организацию «Ростовоблстройзаказчик». После проверки документов может выдаваться поручение о реализации проекта. Для включения в бюджет на трехлетний период уже было рассмотрено 97 инициатив. Положительные заключения получены по 37.