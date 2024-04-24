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Эрдоган заявил, что Турция больше не ведет торговлю с Израилем

СТАМБУЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Турция более не поддерживает активные торговые отношения с Израилем, подтвердил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: Reuters

«Мы больше не поддерживаем интенсивных торговых отношений с Израилем, с этим покончено», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Эрдоган добавил, что невозможно поддерживать торговые связи с Израилем, который, по последним данным, виновен в гибели свыше 40 тыс. человек и ранении более 75 тыс. в Газе.

Минторг Турции ввел с 9 апреля торговые санкции в отношении Израиля, ограничив продукцию по 1 019 позициям в 54 товарных группах. Эрдоган ранее заявил, что введенные Анкарой экспортные ограничения останутся в силе, пока Израиль не выполнит решения ООН и Международного суда ООН по Газе. Власти Турции также сообщали, что могут ввести в отношении Израиля новые санкции в зависимости от развития ситуации в регионе.

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