Эрдоган заявил, что Турция больше не ведет торговлю с Израилем

Минторг Турции ввел с 9 апреля торговые санкции в отношении Израиля, ограничив продукцию по 1 019 позициям в 54 товарных группах. Эрдоган ранее заявил, что введенные Анкарой экспортные ограничения останутся в силе, пока Израиль не выполнит решения ООН и Международного суда ООН по Газе. Власти Турции также сообщали, что могут ввести в отношении Израиля новые санкции в зависимости от развития ситуации в регионе.