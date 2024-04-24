Лукашенко выдвинут на пост председателя Всебелорусского народного собрания

Выслушав выступления делегатов в его поддержку, господин Лукашенко отметил, что на заседании ВНС «собрались лукашисты, врагов здесь нет и не будет». Он также заявил, что причисляет себя к поколению уходящих политиков. «Я очень надеялся и надеюсь, что, когда нас не станет, вы — ВНС — удержите страну», — обратился глава государства к участникам Всебелорусского собрания. Ранее сегодня, 24 апреля, во время открытия заседания ВНС Александр Лукашенко заявил, что ему непонятно возмущение иностранных политиков по поводу российского тактического ядерного оружия, размещенного на территории республики.