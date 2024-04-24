Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко выдвинут на пост председателя Всебелорусского народного собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинут в качестве кандидата на пост председателя седьмого Всебелорусского народного собрания (ВНС), сообщает БЕЛТА. С таким предложением во время собрания выступил белорусский депутат, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов. Предложений по другим кандидатам на пост председателя ВНС не было.

Источник: AP 2023

ВНС в соответствии с новой редакцией конституции Белоруссии, принятой на референдуме в феврале 2022 года, является высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства. Участие в заседании ВНС, которое проходит 24—25 апреля во Дворце республики в центре Минска, принимают 1 166 делегатов и более 700 приглашенных.

Выслушав выступления делегатов в его поддержку, господин Лукашенко отметил, что на заседании ВНС «собрались лукашисты, врагов здесь нет и не будет». Он также заявил, что причисляет себя к поколению уходящих политиков. «Я очень надеялся и надеюсь, что, когда нас не станет, вы — ВНС — удержите страну», — обратился глава государства к участникам Всебелорусского собрания. Ранее сегодня, 24 апреля, во время открытия заседания ВНС Александр Лукашенко заявил, что ему непонятно возмущение иностранных политиков по поводу российского тактического ядерного оружия, размещенного на территории республики.

Лукашенко Александр