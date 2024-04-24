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В Молдавии установилось беззаконие, заявил Шор

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. За годы правления проевропейских властей в Молдавии установилось беззаконие, особенно эта тенденция проявилась за последние несколько лет, заявил в среду молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

Источник: РИА "Новости"

«Последние 14−15 лет правления проевропейского режима, особенно три года последние, это просто уже выходит за все рамки, то, что происходит сегодня в Молдове. Там закона нет, они правила меняют по ходу игры», — сказал Шор на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Шор уточнил, что законы против его сторонников создаются «во время заседания парламента».

«Пришла в голову идея, где нас переиграть, они удалились в туалетные кабинки, написали там закон и вышли», — отметил политик.

Учредительный съезд молдавского блока «Победа-Виктория» прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены.

В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.