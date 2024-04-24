Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«Министр иностранных дел Великобритании и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу подписали всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве. Этот документ послужит правовой основой для развития двустороннего сотрудничества в еще более широком спектре областей, включая образование, критически важные минералы, изменение климата, финансы и деловую среду, оборону и безопасность, науку и технологии, культуру, а также связи между людьми», — сообщила пресс-служба посольства Великобритании в республике.