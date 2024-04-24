Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«Министр иностранных дел Великобритании и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу подписали всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве. Этот документ послужит правовой основой для развития двустороннего сотрудничества в еще более широком спектре областей, включая образование, критически важные минералы, изменение климата, финансы и деловую среду, оборону и безопасность, науку и технологии, культуру, а также связи между людьми», — сообщила пресс-служба посольства Великобритании в республике.
Великобритания утроит финансирование проектов в странах Центральной Азии и удвоит финансирование стипендий Chevening для казахстанцев, чтобы больше будущих лидеров могли бесплатно учиться на магистерских программах в британских университетах мирового класса.
Кроме того, Великобритания обеспечит преподавателям английского языка в регионе доступ к специально разработанным Британским советом учебным материалам по английскому языку.
Также организация Birsoz Initiative при Оксфордском университете подписала меморандум о взаимопонимании с Институтом языкознания им. Ахмета Байтурсынова, центром образовательных программ «Болашак» и Центром казахского языка «Тiл-Казына».
Это позволит казахстанским ученым преподавать казахский язык в Оксфорде, проходить годовую педагогическую подготовку, претендовать на исследовательские стипендии, а также сотрудничать с британскими коллегами в области методологии преподавания языка.
Посольство отмечает, что Соединенное Королевство поддерживает амбиции Казахстана по развитию международных партнерских отношений и превращению страны в транснациональный образовательный хаб.
Университет Ковентри подписал меморандум о взаимопонимании с Primus Education о создании нового кампуса, который будет известен как «Университет Ковентри Казахстан». Этот кампус будет предлагать ряд программ бакалавриата и магистратуры, в том числе в области педагогической подготовки.
Университет Королевы Белфаста и Университет Нархоз также подписали меморандум о взаимопонимании, объявив о своем намерении создать три программы двойных дипломов в области бизнеса и экономики и изучить возможность более тесного сотрудничества, в том числе путем учреждения филиала Университета Королевы Белфаста в Казахстане.