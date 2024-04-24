Гуцул назвала уголовное дело против себя сфабрикованным

По ее словам, она не первая, против кого власть заводит фейковые уголовные дела. «И уже заявляла, что готова к уголовному преследованию, я предвидела эти шаги Санду, ведь все уловки властей нам давно известны. Власть, способная только на шантаж и угрозы, настолько боится реальных дел, что тут же устраивает гонения на всех, чья работа не ограничивается обещаниями. Я не прекращу свою борьбу за благополучие граждан», — подчеркнула Гуцул.