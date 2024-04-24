Лукашенко избрали председателем Седьмого Всебелорусского народного собрания

Выборы главы Всебелорусского народного собрания, согласно законодательству, проводились через тайное голосование. Так, специально для указанно процедуры во Дворце Республики были оборудованы кабины для голосования. Счетная комиссия огласила результаты вечером 24 апреля 2024.