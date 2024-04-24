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Лукашенко избрали председателем Седьмого Всебелорусского народного собрания

Лукашенко стал председателем Всебелорусского народного собрания.

Источник: Комсомольская правда

Президента Беларуси Александра Лукашенко избрали председателем Седьмого Всебелорусского народного собрания, передает телеграм-канал «Пул Первого». На должность заместителя председателя Всебелорусского народного собрания избран помощник президента Александр Косинец, пишет БелТА. Также был избран Президиум ВНС.

Выборы главы Всебелорусского народного собрания, согласно законодательству, проводились через тайное голосование. Так, специально для указанно процедуры во Дворце Республики были оборудованы кабины для голосования. Счетная комиссия огласила результаты вечером 24 апреля 2024.

Лукашенко Александр