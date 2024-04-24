Байден подписал закон о помощи Украине

боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS (теоретически это могут быть оперативно-тактические ракеты ATACMS);артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа;боевые машины пехоты Bradley;высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование;патроны для стрелкового вооружения, в том числе для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с БПЛА;бронированные автомобили MRAP и HMMWV;переносные ЗРК Stinger;противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4 и многое другое.