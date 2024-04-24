Российские дипломаты посетили захваченное Ираном судно с гражданином РФ на борту

Кроме россиянина Тимофея Колчанов в экипаже есть граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. Одну из граждан Индии иранские власти 18 апреля разрешили покинуть судно. На следующий день после захвата корабля господин Колчанов вышел на связь с семьей. Он позвонил супруге с неизвестного номера и сказал, что с ним, как и с остальными членами экипажа, все хорошо. Разговор продлился около восьми секунд.