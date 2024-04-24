Российские дипломаты посетили захваченное Ираном судно с гражданином РФ на борту

«Российский моряк здоров, условия его пребывания удовлетворительные, он обеспечен всем необходимым, в том числе имеет возможность регулярно общаться с родными по телефону. Иранская сторона вновь подтвердила, что с точки зрения местных законов не имеет претензий к экипажу, включая росгражданина», — говорится в сообщении пресс-службы российского посольства в Иране. В диппредставительстве добавили, что решение этого вопроса находится на особом контроле, а сами дипломаты поддерживают связь с семьей Колчанова.
Иранские военные захватили MSC Aries 13 апреля в Ормузском проливе, они спустились на корабль с вертолета и переправили его в иранские воды. Контейнеровоз связан с британской компанией Zodiac Maritime, которая является частью активов израильского миллиардера Эяля Офера. На момент захвата на борту корабля находились 25 человек.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац, комментируя этот инцидент, обвинил Иран в пиратстве и назвал правительство исламской республики преступным режимом.
«Я призываю Европейский Союз и свободный мир немедленно объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана», — сказал министр (цитата по The Times of Israel).
Представитель МИД Ирана Насер Канаани отвергает обвинения в пиратстве и утверждает, что контейнеровоз нарушил международное морское право. Какое именно нарушение он имеет в виду, министр не уточнил.
Кроме россиянина Тимофея Колчанов в экипаже есть граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. Одну из граждан Индии иранские власти 18 апреля разрешили покинуть судно. На следующий день после захвата корабля господин Колчанов вышел на связь с семьей. Он позвонил супруге с неизвестного номера и сказал, что с ним, как и с остальными членами экипажа, все хорошо. Разговор продлился около восьми секунд.