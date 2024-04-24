Лукашенко пообещал уйти на покой, когда ему об этом скажет народ

«Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: “Все!” И когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью», — сказал глава государства.