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Воронин: у Молдовы сегодня нет суверенитета и независимости

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Молдова сегодня — это гетто, где нет никакого суверенитета и независимости, заявил экс-президент страны, лидер молдавской Компартии Владимир Воронин.

Источник: Sputnik.by

«Молдова сегодня — это гетто, нет никакого суверенитета, никакой независимости, кроме того, Молдова переживает невероятный экономический упадок, невероятный экономический коллапс, по-русски говоря, — бедность», — сказал Воронин в среду, на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия Сегодня».

Он отметил, что в стране уже даже не говорят о бедности, а уже говорят о нищете, а свыше 40 процентов населения находятся за порогом нищеты.

Воронин также заявил, что Молдова сегодня не принадлежит молдаванам, не принадлежит гражданам, которые ее населяют.

«Страной командует американское посольство, и “комиссары Евросоюза”, — констатировал лидер молдавской компартии.