Воронин: у Молдовы сегодня нет суверенитета и независимости

«Молдова сегодня — это гетто, нет никакого суверенитета, никакой независимости, кроме того, Молдова переживает невероятный экономический упадок, невероятный экономический коллапс, по-русски говоря, — бедность», — сказал Воронин в среду, на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия Сегодня».
Он отметил, что в стране уже даже не говорят о бедности, а уже говорят о нищете, а свыше 40 процентов населения находятся за порогом нищеты.
Воронин также заявил, что Молдова сегодня не принадлежит молдаванам, не принадлежит гражданам, которые ее населяют.
«Страной командует американское посольство, и “комиссары Евросоюза”, — констатировал лидер молдавской компартии.