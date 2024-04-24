Касым-Жомарт Токаев принял Дэвида Кэмерона: о чем они говорили

«Я приехал сюда 11 лет назад, чтобы начать стратегический диалог. Сегодня мы вместе с министром иностранных дел Казахстана подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мы намерены укрепить наше взаимодействие в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также усилить межчеловеческие связи», — сказал глава британского внешнеполитического ведомства.