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В Пентагоне заявили, что поставки оружия США Украине будут идти быстро

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США заранее подготовились к возобновлению передачи оружия и военной техники Украине, такие поставки будут идти быстро. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун, комментируя подписание американским президентом Джо Байденом пакета законопроектов, которые нацелены в том числе на оказание дальнейшей военной помощи Киеву.

Источник: AP 2023

«Как вы можете себе представить, мы занимаемся в Министерстве обороны [США] планированием. Мы готовим много планов. И мы всегда стараемся быть готовыми на случай принятия тех или иных решений [политическим руководством в Вашингтоне]», — сказал он, выступая на форуме в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Внимание на запросе на дополнительные ассигнования на нужды национальной безопасности мы концентрировали на протяжении какого-то времени. Видя, что мы подбираемся ближе и ближе [к одобрению этого запроса], особенно на прошлой неделе, когда Палата представителей [Конгресса США] приняла [его], мы хорошо подготовились, имеем [соответствующие] полномочия, чтобы перемещать вооружения на Украину. Мы уже во многих сферах продвинулись достаточно далеко вперед [к возобновлению поставок оружия Киеву]. Как я понимаю, президент [Байден] подписал [законопроект] в районе полудня. Так что мы движемся вперед и снабдим Украину этими средствами как можно скорее», — отметил Браун.

При этом он оставил без ответа и каких бы то ни было комментариев реплику ведущей форума о том, что Вашингтон, судя по информации западной печати, уже поставил Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS.