В Пентагоне заявили, что поставки оружия США Украине будут идти быстро

«Внимание на запросе на дополнительные ассигнования на нужды национальной безопасности мы концентрировали на протяжении какого-то времени. Видя, что мы подбираемся ближе и ближе [к одобрению этого запроса], особенно на прошлой неделе, когда Палата представителей [Конгресса США] приняла [его], мы хорошо подготовились, имеем [соответствующие] полномочия, чтобы перемещать вооружения на Украину. Мы уже во многих сферах продвинулись достаточно далеко вперед [к возобновлению поставок оружия Киеву]. Как я понимаю, президент [Байден] подписал [законопроект] в районе полудня. Так что мы движемся вперед и снабдим Украину этими средствами как можно скорее», — отметил Браун.