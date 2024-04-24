Госдеп не стал комментировать выводы главы МАГАТЭ по ядерной программе Ирана

Американская газета The Washington Post 10 апреля выступила с утверждением о близости Ирана к созданию ядерного оружия, что стало следствием выхода США из ядерной сделки в 2018 году. Издание со ссылкой на чиновников и конфиденциальные документы сообщило, что в настоящее время у Тегерана якобы достаточно запасов обогащенного урана для как минимум трех атомных бомб, создание которых может занять от нескольких дней до нескольких недель. По данным источников газеты, на создание боеголовки для ракеты на базе примитивной ядерной бомбы может уйти два и более года.