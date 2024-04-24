Госдеп не стал комментировать выводы главы МАГАТЭ по ядерной программе Ирана

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отказался комментировать недавно озвученные главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси выводы относительно иранской ядерной программы.
«Могу сказать, что мы искренне ценим масштабные усилия МАГАТЭ по взаимодействию с Ираном в решении давних вопросов, касающихся Ирана, — сказал Пател в ходе брифинга. — Я не буду давать оценку этим комментариям генерального директора Гросси».
Ранее Гросси заявил, что наличие у Ирана обогащенного урана не говорит об обладании ядерным оружием. Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что технически идентичный оружейному масштаб запасов обогащенного урана в распоряжении Тегерана «вызывает настороженность и вопросы у международного сообщества».
Американская газета The Washington Post 10 апреля выступила с утверждением о близости Ирана к созданию ядерного оружия, что стало следствием выхода США из ядерной сделки в 2018 году. Издание со ссылкой на чиновников и конфиденциальные документы сообщило, что в настоящее время у Тегерана якобы достаточно запасов обогащенного урана для как минимум трех атомных бомб, создание которых может занять от нескольких дней до нескольких недель. По данным источников газеты, на создание боеголовки для ракеты на базе примитивной ядерной бомбы может уйти два и более года.
7 февраля президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с главами дипломатических миссий заявил, что республика будет и дальше отстаивать свои законные права на мирное развитие ядерной программы, несмотря на попытки других стран ее в этом ограничить.