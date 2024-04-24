В Думе предложили разрешить многодетным мобилизованным досрочно уволиться

В случае принятия законопроекта это основание для увольнения будет только у тех, кто до объявления частичной мобилизации уже являлся законными представителями двух и более детей и получил статус многодетной семьи в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не мог реализовать право на отсрочку.