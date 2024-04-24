Еврокомиссия запланировала наложить санкции на российский теневой флот

Ожидается, что в санкционные списки также попадут еще 40 компаний — как российских, закупающих военное оборудование, так и из третьих стран, которые продают в Россию электронику и полупроводники двойного назначения. Отмечается, что в перечень могут попасть фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Кыргызстана, Турции и Китая.