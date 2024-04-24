Посольство КНР сравнило с грабежом решение Вашингтона о возможном запрете TikTok в США

«Позиция Китая по этому вопросу ясна. Этот закон ставит США на противоположную от принципов честной конкуренции и правил международной торговли сторону. Если национальной безопасностью можно злоупотреблять для подрыва конкурентоспособных компаний других стран, то ни о какой справедливости и речи быть не может. По логике грабителей, все средства должны быть направлены на то, чтобы отнять у других все то хорошее, что у них есть», — отметил дипломат.