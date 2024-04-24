Нетаньяху осудил пропалестинские протесты в вузах США

По оценке премьера, в США и во всем западном обществе наблюдается «экспоненциальный рост антисемитизма», грозящий «ужасными последствиями». «Израиль пытается защитить себя от геноцида, от террористов, которые прячутся за спинами мирных жителей, однако именно Израиль обвиняют в геноциде, голоде и других военных преступлениях. Все это одна большая ложь. Но это не ново. Мы видели в истории, что антисемитским нападениям всегда предшествовали осуждение и клевета, невероятная ложь, высказанная против еврейского народа, но люди ей верили», — убежден он.