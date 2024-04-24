Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе

Как пояснял зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский, Москва не планировала поддерживать резолюцию, так как «американцы и их соавторы японцы наотрез отказались включать в свой текст» пункт, предложенный Россией и Китаем. Он предполагал отказ от размещения в космосе любых вооружений: «ни оружие массового положения, ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы». Полянский отмечал, что США с союзниками, отказываясь от такого положения, хотят сохранить в космосе «полную свободу рук для того, чтобы наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения».