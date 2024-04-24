Небензя заявил о важности запрета любых вооружений в космосе

Запрет должен касаться не только оружия массового уничтожения, заявил о важности вопроса дипломат. Он добавил, что американская сторона не поддерживает в этом Москву.
«Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?» — подчеркнул Небензя.
В феврале Соединенные Штаты сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие уже в 2024 году. ABC News со ссылкой на источники передавал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе.