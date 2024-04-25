Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста на родину

Ранее стало известно, что около 300 украинцев не смогли получить свои новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. В пропускном пункте можно было получить только разрешение на выезд за границу. Чиновники объясняли это то техническими проблемами, то ссылались на решение властей Украины.