Прокуратура Молдавии передала в суд уголовное дело против главы Гагаузии Гуцул

Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии передала в суд уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул о незаконном финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор».
«Уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии “Шор” направлено в суд», — сказано в сообщении ведомства.
Обвинение предъявлено по двум эпизодам получения средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. Гуцул проходит по делу в качестве соучастницы. Ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы.
В воскресенье, 21 апреля, в Москве прошел съезд молдавских политиков и представителей общественности, которые поддерживают вступление Молдавии в ЕАЭС и выступают против интеграции с Евросоюзом. На съезде Гуцул заявила, что не знает, как она долетит домой и пустят ли ее на родину. Позже в интервью KP.RU политик отметила, что ничего не боится, так как за ней стоит ее народ.
Летом 2023 года суд Молдавии удовлетворил запрос правительства республики, признав неконституционной оппозиционную партию «Шор». Согласно решению, политический блок считается распущенным, а все его документы, которые были приняты после вступления в силу решения суда — незаконными.