Прокуратура Молдавии передала в суд уголовное дело против главы Гагаузии Гуцул

В воскресенье, 21 апреля, в Москве прошел съезд молдавских политиков и представителей общественности, которые поддерживают вступление Молдавии в ЕАЭС и выступают против интеграции с Евросоюзом. На съезде Гуцул заявила, что не знает, как она долетит домой и пустят ли ее на родину. Позже в интервью KP.RU политик отметила, что ничего не боится, так как за ней стоит ее народ.