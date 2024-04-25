Полпред президента в ДФО Трутнев прибыл в Приморье: что посетит

Как сообщили в полпредстве, в четверг, 25 апреля, Юрий Трутнев проведет президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Также он ознакомится с реализацией инвестиционных проектов и проведет встречу с выпускниками программы «Муравьев-Амурский 2030».
В пятницу, 26 апреля, состоится совет Дальневосточного федерального округа, а на следующий день планируется осмотр объектов гостиничной и социальной инфраструктуры.
Напомним, на Русском острове построят сафари-парк, в котором поселятся тигры. Согласно планам, Юрий Трутнев также побывает здесь.