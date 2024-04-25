Полпред президента в ДФО Трутнев прибыл в Приморье: что посетит

Как сообщили в полпредстве, в четверг, 25 апреля, Юрий Трутнев проведет президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Также он ознакомится с реализацией инвестиционных проектов и проведет встречу с выпускниками программы «Муравьев-Амурский 2030».