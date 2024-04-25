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Джонсон считает, что США не должны диктовать Израилю, какую военную стратегию проводить

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. США не должны диктовать Израилю, как проводить военную операцию в секторе Газа. Об этом в среду заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Источник: AP 2023

«Мы не должны диктовать военную стратегию Израилю, мы должны поддерживать нашего союзника», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Отвечая на вопрос журналиста, что станет красной линией для Вашингтона в вопросе поддержки своего союзника, Джонсон отметил, что смерть мирного населения «не вина Израиля». «Я убежден, что Израиль делает все возможное, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения, но это война», — добавил он.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты настаивают на том, что у Израиля должен быть четкий план проведения военной операции в Рафахе, который должен учитывать текущую гуманитарную ситуацию.

31 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планы проведения военной операции в Рафахе были утверждены. По его мнению, без входа в город и уничтожения там батальонов ХАМАС в конфликте в секторе Газа победы не будет. Как отметил тогда же премьер, операция требует подготовки. В Вашингтоне неоднократно указывали, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства.