Джонсон считает, что США не должны диктовать Израилю, какую военную стратегию проводить

31 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планы проведения военной операции в Рафахе были утверждены. По его мнению, без входа в город и уничтожения там батальонов ХАМАС в конфликте в секторе Газа победы не будет. Как отметил тогда же премьер, операция требует подготовки. В Вашингтоне неоднократно указывали, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства.