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Участник СВО Николай Домашевский подал документы на предварительное голосование «Единой России»

Участник СВО, старший сержант, старшина роты Николай Домашевский 24-го апреля подал документы на предварительное голосование «Единой России» по 8 избирательному округу в думу Иркутского района. Сейчас он находится в Иркутске — на реабилитации после двух перенесённых операций. Тем не менее, активно занимается помощью семьям сослуживцев, работает с волонтёрами и занимается общественно значимыми проектами.

Источник: ТК Город

На вопрос — почему баллотируется именно по 8 округу? — отвечает по-военному четко: «Потому что самый сложный. Трудностей мы не боимся».

Избирательный округ № 8 в Иркутском районе, действительно, много лет на слуху: это часть территории Марковского муниципального образования. Как и во многих новых жилых микрорайонах, здесь проблемы с дорогами, ЖКХ, не хватает общественных пространств, в том числе спортивной инфраструктуры. И острый дефицит социальных объектов — при высокой плотности населения здесь недостаточно школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.

Николай Домашевский отмечает, что в случае избрания в думу Иркутского района активно займется развитием своего избирательного округа. Опыт работы, образование позволяют. У него красный диплом РАНХиГС при Президенте РФ, до мобилизации учился в магистратуре на юридическом факультете Байкальского государственного университета. Работал в государственных органах.

Несмотря на то, что сейчас он не за ленточкой, СВО не отпускает: помогает семьям сослуживцев, консультирует по юридическим вопросам самих мобилизованных, помогает находящимся на лечении и реабилитации, работает с волонтёрами.

— Тот из нас, кто здесь, в зелёной зоне, помогает тем, кто в красной зоне. Мы непосредственно можем приехать, посмотреть, что в семьях — не то, что говорят нашим ребятам, чтобы их не тревожить, а то, что на самом деле. Что-то не решено — решаем проблему. Помогаем всесторонне всем нашим бойцам, и не только по теме СВО, — говорит Николай Домашевский.

Со своими сослуживцами он на постоянной связи. За одного из них особенно болеет: молодой парень подорвался на мине, ему ампутировали стопу. Сейчас он находится в госпитале Вишневского, и для того, чтобы ему там было проще передвигаться, семья Домашевских помогла приобрести и доставить ему специальное устройство — костыль «Свободные руки». Сослуживец чувствует заботу своего командира и вне боев.

Быть вовлеченными в дела участников специальной военной операции и их семей, помогать им, защищать их права — в решении этой задачи у Николая Домашевского есть соратники, и первый из них — его жена Юлия Домашевская. Она вовлечена в этот процесс с момента мобилизации мужа, с сентября 2022 года.