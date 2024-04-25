Участник СВО Николай Домашевский подал документы на предварительное голосование «Единой России»

— Тот из нас, кто здесь, в зелёной зоне, помогает тем, кто в красной зоне. Мы непосредственно можем приехать, посмотреть, что в семьях — не то, что говорят нашим ребятам, чтобы их не тревожить, а то, что на самом деле. Что-то не решено — решаем проблему. Помогаем всесторонне всем нашим бойцам, и не только по теме СВО, — говорит Николай Домашевский.