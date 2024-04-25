Участник СВО Николай Домашевский подал документы на предварительное голосование «Единой России»

На вопрос — почему баллотируется именно по 8 округу? — отвечает по-военному четко: «Потому что самый сложный. Трудностей мы не боимся».
Избирательный округ № 8 в Иркутском районе, действительно, много лет на слуху: это часть территории Марковского муниципального образования. Как и во многих новых жилых микрорайонах, здесь проблемы с дорогами, ЖКХ, не хватает общественных пространств, в том числе спортивной инфраструктуры. И острый дефицит социальных объектов — при высокой плотности населения здесь недостаточно школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.
Николай Домашевский отмечает, что в случае избрания в думу Иркутского района активно займется развитием своего избирательного округа. Опыт работы, образование позволяют. У него красный диплом РАНХиГС при Президенте РФ, до мобилизации учился в магистратуре на юридическом факультете Байкальского государственного университета. Работал в государственных органах.
— Тот из нас, кто здесь, в зелёной зоне, помогает тем, кто в красной зоне. Мы непосредственно можем приехать, посмотреть, что в семьях — не то, что говорят нашим ребятам, чтобы их не тревожить, а то, что на самом деле. Что-то не решено — решаем проблему. Помогаем всесторонне всем нашим бойцам, и не только по теме СВО, — говорит Николай Домашевский.
Со своими сослуживцами он на постоянной связи. За одного из них особенно болеет: молодой парень подорвался на мине, ему ампутировали стопу. Сейчас он находится в госпитале Вишневского, и для того, чтобы ему там было проще передвигаться, семья Домашевских помогла приобрести и доставить ему специальное устройство — костыль «Свободные руки». Сослуживец чувствует заботу своего командира и вне боев.
Быть вовлеченными в дела участников специальной военной операции и их семей, помогать им, защищать их права — в решении этой задачи у Николая Домашевского есть соратники, и первый из них — его жена Юлия Домашевская. Она вовлечена в этот процесс с момента мобилизации мужа, с сентября 2022 года.