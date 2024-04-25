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«Попал под артиллерийский налёт»: в Минусинске простятся с погибшим на СВО стрелком-контрактником

В Минусинске Красноярского края сегодня состоится церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции 40-летним Романом Андиным.

Источник: Мэрия Минусинска

Он получил смертельное ранение в бою.

Роман родился 17 мая 1983 года в Минусинске. Закончил 10 классов тогда еще школы № 10 (сейчас — гимназия № 1), увлекался волейболом и баскетболом. После учебы ушел в армию. Вернувшись, работал на мелькомбинате оператором мельницы. Коллеги отзываются о нем, как о мастере на все руки и добром человеке, готовым прийти на помощь в любую минуту.

В 2023 году мужчина заключил контракт и отправился служить в зону СВО стрелком.

«Показал себя профессионалом, в боях проявлял мужество и отвагу, — сказано в некрологе. — Поддерживал огнем свой отряд, не давая противнику вести прицельный огонь. 31 марта 2024 года гвардии старшина в составе штатного подразделения принял бой с превосходящими силами противника и попал под артиллерийский налёт. Невзирая на шквальный огонь, Роман продолжал сражение, но погиб от полученных травм, несовместимых с жизнью».

За отвагу и самоотверженность, проявленные в боях при защите Отечества, Роман Андин награжден «Орденом Мужества» посмертно.

Прощание с военнослужащим пройдет в Минусинске 25 апреля с 11:00 до 12:00 в Центре культурного развития (улица Народная, 17). Похоронят Романа на Аллее Славы нового городского кладбища.