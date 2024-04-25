«Попал под артиллерийский налёт»: в Минусинске простятся с погибшим на СВО стрелком-контрактником

Роман родился 17 мая 1983 года в Минусинске. Закончил 10 классов тогда еще школы № 10 (сейчас — гимназия № 1), увлекался волейболом и баскетболом. После учебы ушел в армию. Вернувшись, работал на мелькомбинате оператором мельницы. Коллеги отзываются о нем, как о мастере на все руки и добром человеке, готовым прийти на помощь в любую минуту.