Текслер — хоккеистам «Металлурга»: Это уровень, это класс

Напомним, 24 апреля «сталевары» в гостях со счетом 2:1 обыграли ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ и в третий раз стали обладателями Кубка Гагарина.
«От всей души поздравляю игроков, тренерский штаб, всех болельщиков команды. Спустя восемь лет Кубок Гагарина вернулся в Магнитогорск, в Челябинскую область. Абсолютно заслуженно. Команда уверенно прошла регулярный чемпионат. Плей-офф стал большим испытанием, но от матча к матчу команда становилась увереннее, показывала отличную игру, вырабатывала стальной чемпионский характер. Как итог — уверенная, без шансов для соперника финальная серия», — написал Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
Он отдельно отметил работу тренерского штаба и запредельную поддержку болельщиков.
«“Металлург” показал, чего можно добиться всем вместе, работая на общую задачу. Гордимся вами!» — заключил губернатор.
Добавим, 21-летний вратарь «Металлурга» Илья Набоков в своем первом сезоне в КХЛ был признан самым ценным игроком плей-офф-2024.