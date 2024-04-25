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Текслер — хоккеистам «Металлурга»: Это уровень, это класс

Губернатор Челябинской области считает, что плей-офф Континентальной хоккейной лиги стал большим испытанием для магнитогорского «Металлурга», а команда от матча к матчу становилась сильнее, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 24 апреля «сталевары» в гостях со счетом 2:1 обыграли ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ и в третий раз стали обладателями Кубка Гагарина.

«От всей души поздравляю игроков, тренерский штаб, всех болельщиков команды. Спустя восемь лет Кубок Гагарина вернулся в Магнитогорск, в Челябинскую область. Абсолютно заслуженно. Команда уверенно прошла регулярный чемпионат. Плей-офф стал большим испытанием, но от матча к матчу команда становилась увереннее, показывала отличную игру, вырабатывала стальной чемпионский характер. Как итог — уверенная, без шансов для соперника финальная серия», — написал Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

Он отдельно отметил работу тренерского штаба и запредельную поддержку болельщиков.

«“Металлург” показал, чего можно добиться всем вместе, работая на общую задачу. Гордимся вами!» — заключил губернатор.

Добавим, 21-летний вратарь «Металлурга» Илья Набоков в своем первом сезоне в КХЛ был признан самым ценным игроком плей-офф-2024.