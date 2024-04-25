Текслер — хоккеистам «Металлурга»: Это уровень, это класс

«От всей души поздравляю игроков, тренерский штаб, всех болельщиков команды. Спустя восемь лет Кубок Гагарина вернулся в Магнитогорск, в Челябинскую область. Абсолютно заслуженно. Команда уверенно прошла регулярный чемпионат. Плей-офф стал большим испытанием, но от матча к матчу команда становилась увереннее, показывала отличную игру, вырабатывала стальной чемпионский характер. Как итог — уверенная, без шансов для соперника финальная серия», — написал Алексей Текслер в своем Telegram-канале.