14 мужчин из Братска отправились на службу в зону СВО

В Братске накануне проводили на службу в зону СВО 14 мужчин. На военную службу их провожали родственники, друзья, коллеги по работе. Сибирякам предстоит подписать контракт с Министерством обороны РФ. Для этого мужчины отправились в областной сборный пункт в Шелехов, где получат распределение в воинские подразделения. Об этом сообщил мэр Братска Сергей Серебренников.
— В ряды защитников встают все больше мужчин, а недавно уехала на военную службу девушка с медицинским образованием, — рассказал глава Братска.
Отмечается, что все решившие подписать контракт мужчины имеют разные профессии и все они разного возраста. Самому старшему из них 52 года, самому молодому — 26 лет.
— Многие проходили службу по призыву или по контракту. Есть и те, кто уже участвовал в боевых действиях в зоне СВО, — отметил Сергей Серебренников.
Также мэр Братска отметил, что все положенные меры социальной поддержки будут доступны семьям воинов с момента подписания контракта.
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