Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 мужчин из Братска отправились на службу в зону СВО

Самому старшему из них 52 года.

Источник: Комсомольская правда

В Братске накануне проводили на службу в зону СВО 14 мужчин. На военную службу их провожали родственники, друзья, коллеги по работе. Сибирякам предстоит подписать контракт с Министерством обороны РФ. Для этого мужчины отправились в областной сборный пункт в Шелехов, где получат распределение в воинские подразделения. Об этом сообщил мэр Братска Сергей Серебренников.

— В ряды защитников встают все больше мужчин, а недавно уехала на военную службу девушка с медицинским образованием, — рассказал глава Братска.

Отмечается, что все решившие подписать контракт мужчины имеют разные профессии и все они разного возраста. Самому старшему из них 52 года, самому молодому — 26 лет.

— Многие проходили службу по призыву или по контракту. Есть и те, кто уже участвовал в боевых действиях в зоне СВО, — отметил Сергей Серебренников.

Также мэр Братска отметил, что все положенные меры социальной поддержки будут доступны семьям воинов с момента подписания контракта.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о Герое России Балдане Цыдыпове, спасшем 150 бойцов — подробности.