14 мужчин из Братска отправились на службу в зону СВО

В Братске накануне проводили на службу в зону СВО 14 мужчин. На военную службу их провожали родственники, друзья, коллеги по работе. Сибирякам предстоит подписать контракт с Министерством обороны РФ. Для этого мужчины отправились в областной сборный пункт в Шелехов, где получат распределение в воинские подразделения. Об этом сообщил мэр Братска Сергей Серебренников.