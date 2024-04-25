Совместные проекты планируют реализовать депутаты ЗС Иркутской области и Хурала Улан-Батора

Участие в официальных встречах приняли председатель регионального парламента Александр Ведерников, вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виталий Перетолчин и председатель комитета по собственности и экономической политике Дмитрий Ружников.
Необходимость развивать межпарламентское сотрудничество между странами подчеркнула председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. На встрече с депутатами Заксобрания Иркутской области Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии Алексей Евсиков подтвердил важность регионального межпарламентского сотрудничества и отметил, что Иркутской области, как одному из ближайших соседей Монголии важно развивать это направление.
— С нашей стороны есть понимание важности сотрудничества между соседними регионами и поддержка инициативы его развивать, — отметил Жанцан Батбаясгалан.
Помимо этого, парламентарии посетили две монголо-российские школы и встретились с руководителем Русского дома в Улан-Баторе Валерией Кильпяковой, которая рассказала о проблемных вопросах образования. Так, в монгольских школах есть потребность в педагогических кадрах, не все учебные заведения укомплектованы необходимой литературой, не все желающие имеют возможность изучать русский язык. Вместе с тем в российских вузах и учреждениях среднего профессионального образования ежегодно выделяются квоты на обучение граждан Монголии. Как считают в Посольстве, необходимо рассмотреть возможность создания языковых школ в каждом аймаке. Александр Ведерников поддержал эту инициативу, отметив, что необходимо создавать условия для изучения русского языка в монгольских школах. Также депутаты проработают механизм обеспечения школ российскими учебниками. На встрече со школьниками делегация вручила учебным заведениям книги о Байкале.
Подводя итоги рабочей поездки Александр Ведерников рассказал, что депутаты Хурала гражданских представителей Улан-Батора приглашены с ответным визитом в Иркутскую область.
— Президент России Владимир Путин, который трижды посещал Монголию, подчеркнул, что с учетом географических, логистических и экономических факторов добрососедские отношения и сотрудничество двух стран очень важно развивать. Иркутская область играет особую роль в 100-летней истории отношений между Россией и Монголией. И чем более трепетно мы будем относиться к нашей истории, тем более очевидными будут наши совместные планы на будущее. Наш визит — элемент народной дипломатии, которая важна для контактов по широкому кругу вопросов. У нас много направлений, которые могут перерасти в совместные проекты, перспективные для Иркутской области и Монголии, — сказал спикер Законодательного Собрания Иркутской области.