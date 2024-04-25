Совместные проекты планируют реализовать депутаты ЗС Иркутской области и Хурала Улан-Батора

— Президент России Владимир Путин, который трижды посещал Монголию, подчеркнул, что с учетом географических, логистических и экономических факторов добрососедские отношения и сотрудничество двух стран очень важно развивать. Иркутская область играет особую роль в 100-летней истории отношений между Россией и Монголией. И чем более трепетно мы будем относиться к нашей истории, тем более очевидными будут наши совместные планы на будущее. Наш визит — элемент народной дипломатии, которая важна для контактов по широкому кругу вопросов. У нас много направлений, которые могут перерасти в совместные проекты, перспективные для Иркутской области и Монголии, — сказал спикер Законодательного Собрания Иркутской области.