Михаил Дегтярёв держит крепкую середину в Национальном рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают март-апрель 2024 года. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, сообщает ИА AmurMedia.
Михаил Дегтярёв вошел во вторую группу рейтинга заняв 47 строку. В эту же группу попали другие губернаторы Дальневосточного федерального округа: Олег Кожемяко (31 место), Сергей Носов (39 место), Владимир Солодов (58 место), Владислав Кузнецов (60 место).
"Ход максимально логичный — регион сохраняет позиции промышленного центра Дальнего Востока и, согласно официальным итогам 2023-го, даже закрепляется в этом статусе. Для Михаила Дегтярева это вопрос принципиальный — он одновременно работает как над возвращением краю былого статуса Хабаровского края, так и над решением поставленных федеральным руководством стратегических задач.
Дегтярев по-прежнему находится на хорошем счету у федерального центра и со своими обязанностями, в том числе в деле оказания содействия проведению СВО, в целом справляется", — отметил политолог.
Прошедшие встречи и с президентом РФ, и с рядом топовых руководителей различных ведомств подтверждают общий вектор деятельности главы региона. Наряду с этим губернатор продолжил налаживать контакты с крупными инвесторами.
Регион показывает относительно стабильный экономический рост, он одним из первых приступил к активной подготовке к весеннему сезону.
В то же время «годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в марте 2024 года почти не изменилась и составила 8,61% после 8,56% в феврале. Это выше, чем в целом по России (7,72%)», — сообщили в пресс-службе Центробанка.
В марте Хабаровский край показал достаточно уверенные результаты на выборах президента РФ. Активность избирателей по Хабаровскому краю составила 64,70%, в выборах приняли участие 614 142 избирателя. При этом Хабаровский край оказался среди аутсайдеров по числу голосов, отданных за действующего президента на Дальнем Востоке.
«Предстоящий в сентябре ЕДГ обещает быть непростым. “Ведомости” (18+) со ссылкой на источники в “Единой России” называют Хабаровский край в числе тех, где “ЕР” в этом году может испытать сложности на выборах в краевую Закдуму, а также гордумы Хабаровска и Комсомольска. Согласно мнению издания, в регионе по-прежнему сильны позиции ЛДПР, и конкуренции стоит ожидать именно с этой стороны. Хотя более тщательный анализ позволяет заключить, что ЛДПР — несмотря на руководство регионом представителем этой партии — ещё не гарантировано сохранение доминирующих пока позиций в законодательных органах края. Даже за второе место предстоит серьёзная борьба», — отметил Илдус Ярулин.
Напомним, в Национальном рейтинге губернаторов по итогам 2023 года Михаил Дегтярёв занял 48 место.