Михаил Дегтярёв держит крепкую середину в Национальном рейтинге губернаторов

«Предстоящий в сентябре ЕДГ обещает быть непростым. “Ведомости” (18+) со ссылкой на источники в “Единой России” называют Хабаровский край в числе тех, где “ЕР” в этом году может испытать сложности на выборах в краевую Закдуму, а также гордумы Хабаровска и Комсомольска. Согласно мнению издания, в регионе по-прежнему сильны позиции ЛДПР, и конкуренции стоит ожидать именно с этой стороны. Хотя более тщательный анализ позволяет заключить, что ЛДПР — несмотря на руководство регионом представителем этой партии — ещё не гарантировано сохранение доминирующих пока позиций в законодательных органах края. Даже за второе место предстоит серьёзная борьба», — отметил Илдус Ярулин.