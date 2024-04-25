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Участников СВО из Приморья приглашают обучиться на государственных служащих

В Приморье заработаю филиалы Президентской академии для отбора в программу «Время героев».

Источник: Reuters

Во Владивостоке заработает филиал Президентской академии. Претенденты, которые из-за выполнения боевых задач не смогли принять участие в тестировании, пройдут отбор в программу «Время героев» во время отпуска. Старт запланирован на 15 мая, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Как рассказал Владислав, один из участников отбора на программу «Время героев», каждый боец СВО может продолжать защищать Родину и во время отпуска:

«Для меня программа “Время героев” — отличная возможность реализовать себя не только в качестве военнослужащего, но и принести пользу в качестве государственного служащего. Я смогу передавать свой опыт будущему поколению».

Отметим, что цель программы — подготовить компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.

Информация об адресах пунктов оценки, а также о порядке записи на тестирование опубликована на сайте времягероев.рф в личном кабинете. Бойцы могут выбрать удобную для себя дату, время и филиал академии для тестирования, которое продлится до конца 2024 года.

После тестов бойцов ждет обучение длиной около двух лет, проходить оно будет как в очной форме, так и в виде самостоятельной работы.

«Возможность доступа к Программе “Время героев” будет обеспечена для всех участников СВО. С учетом общего количества заявок, число которых превысило 44 тысячи, создание широкой сети центров тестирования было необходимо», — поделился ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

образование