Блинкен считает, что США и Китай должны ответственно подходить к двусторонним отношениям

ШАНХАЙ, 25 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Вашингтон и Пекин должны придерживаться ответственного подхода к двусторонним отношениям.
«У нас есть обязательство перед нашими народами и, безусловно, перед всем миром, — ответственно относится к отношением между нашими двумя странами. Это обязательство, которое у нас есть и к которому мы относимся очень серьезно», — заявил Блинкен в Шанхае.
Госсекретарь подчеркнул, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин «дали указание строить линии коммуникаций, поддерживать их», а также «напрямую разбираться с разногласиями и стремиться к укреплению сотрудничества».
Блинкен прибыл в среду в Шанхай, начав свой рабочий визит в Китай. Глава американской дипломатии будет находиться в Китае