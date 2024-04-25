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Блинкен считает, что США и Китай должны ответственно подходить к двусторонним отношениям

Госсекретарь подчеркнул, что американский лидер Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин «дали указание строить линии коммуникаций, поддерживать их».

Источник: Reuters

ШАНХАЙ, 25 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Вашингтон и Пекин должны придерживаться ответственного подхода к двусторонним отношениям.

«У нас есть обязательство перед нашими народами и, безусловно, перед всем миром, — ответственно относится к отношением между нашими двумя странами. Это обязательство, которое у нас есть и к которому мы относимся очень серьезно», — заявил Блинкен в Шанхае.

Госсекретарь подчеркнул, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин «дали указание строить линии коммуникаций, поддерживать их», а также «напрямую разбираться с разногласиями и стремиться к укреплению сотрудничества».

Блинкен прибыл в среду в Шанхай, начав свой рабочий визит в Китай. Глава американской дипломатии будет находиться в Китае 24—26 апреля. Это второй приезд Блинкена в КНР за время его нахождения на посту госсекретаря США.

дипломатия